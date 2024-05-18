Tokat'ın Erbaa ilçesinde evde patlama: 2 jandarma personeli dahil 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde evde patlama: 2 jandarma personeli dahil 4 kişi yaralandı

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde evde patlama: 2 jandarma personeli dahil 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bir ihbar üzerine giden jandarma ekipleri, eve girdikleri sırada patlama meydana geldi. İddiaya göre, olayda 2'si jandarma personeli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.05.2024 22:36
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 2'si jandarma personeli 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbar üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir eve giden jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada patlama meydana geldi. İddiaya göre 2'si jandarma görevlisi 4 kişi yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ın Erbaa ilçesinde evde patlama: 2 jandarma personeli dahil 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ın Erbaa ilçesinde evde patlama: 2 jandarma personeli dahil 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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