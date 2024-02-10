Tokat\'ın Gümenek köyünde ot yangını paniği

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Tokat'ın Gümenek köyünde meydana gelen ot yangını paniğe neden oldu.

Tokat'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gümenek Köyünde henüz belirlenemeyen nedenle arazide ot yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, hızla olay yerine sevk edildi. Yoğun çaba sonucunda, yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT