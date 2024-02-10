Tokat'ın Gümenek köyünde ot yangını paniği - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tokat'ın Gümenek köyünde ot yangını paniği

Tokat\'ın Gümenek köyünde ot yangını paniği

Tokat'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gümenek Köyünde henüz belirlenemeyen nedenle arazide ot yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, hızla olay yerine sevk edildi. Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

10.02.2024 19:52  Güncelleme: 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Gümenek köyünde meydana gelen ot yangını paniğe neden oldu.

Tokat'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gümenek Köyünde henüz belirlenemeyen nedenle arazide ot yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, hızla olay yerine sevk edildi. Yoğun çaba sonucunda, yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tokat Belediyesi, İtfaiye, Tokat, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ın Gümenek köyünde ot yangını paniği - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 22:58:22. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ın Gümenek köyünde ot yangını paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement