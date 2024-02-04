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Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan sonucu 39 ev boşaltıldı - Son Dakika
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Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan sonucu 39 ev boşaltıldı

Tokat\'ın Niksar ilçesinde heyelan sonucu 39 ev boşaltıldı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde yaşanan heyelan nedeniyle 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Boşaltılan 4 ev ve 1 cami dün gece yıkıldı. İhbar üzerine AFAD ekipleri köye gelerek inceleme yaptı. Birçok evin duvarında ve yollarda çatlaklar oluştu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, konutları kullanıma kapattıklarını ve AFAD olarak giderici çalışmaları başlattıklarını belirtti.

04.02.2024 17:02
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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde yaşanan heyelan nedeniyle 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Boşaltılan 4 ev ve 1 cami dün gece yıkıldı.

Niksar ilçesi Günebakan köyünde 4 gün arayla iki heyelan meydana geldi. İhbar üzerine AFAD ekipleri köye gelerek inceleme yaptı. İlçe jandarma ekiplerince 39 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Kontrol amacıyla boşaltılan 4 ev ve 1 cami ise gece yıkıldı. Caminin minaresi de bir evin üzerine yıkıldı. Birçok evin duvarında ve yollarda çatlaklar oluştu.

Köye gelerek AFAD görevlilerinden bilgi alan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Günebakan köyümüzde birkaç gündür gerçekleşen toprak kayması ile ilgili olarak 39 evimiz ve 1 camimiz etki altında. Şu an itibarıyla konutları kullanıma kapattık. Camimiz yıkıldı. 3-4 ev daha yıkıldı. Etkilenmesi muhtemel evleri boşalttık. Vatandaşlarımız şu anda kendi imkanları ile yerleşti ama devlet olarak her türlü hususta seferber olduk. Gerekli takibatı yapacağız. Konutlara girişi yasakladık. Jandarmamız ve AFAD burada. Biz de bu afetin etkilerini AFAD olarak giderici çalışmaları başlatıyoruz" dedi - TOKAT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan sonucu 39 ev boşaltıldı - Son Dakika
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