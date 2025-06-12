Tokat\'ın Niksar ilçesinde orman yangını

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, Niksar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ile Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor. - TOKAT