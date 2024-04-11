Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Kireçli Köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
Kaza gece saatlerinde Zile ilçesine 9 kilometrekare uzaklıkta bulunan Kireçli Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre şerit ihlali nedeni ile 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 şahıs hayatını kaybederken araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi devam eden yaralılar ise Zile Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ın Zile ilçesinde kafa kafaya çarpışan araçlarda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 5 katlı iş merkezinin 2. katındaki metruk dairede çıkan yangın, 2 kişinin can havliyle dışarıya çıkmasıyla söndürüldü. Yangının şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle dairede büyük çapta hasar meydana geldi.
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Kireçli Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken 1 otomobile zarar veren sürücüye 54 bin 562 TL para cezası yazıldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşlı bir adamın bayram günü evinde çalıştırdığı elektrikli battaniye yangına sebep oldu. İki katlı ev alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı adamın bayram günü ısınmak için evinde çalıştırdığı elektrikli battaniye yangına sebep oldu. Alev topuna dönen iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye alkollü araç kullanma, polisin 'dur' ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürme suçlarından toplamda 54 bin 562 TL para cezası uygulandı. Kovalamaca sırasında park halindeki bir otomobile zarar verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda çay içen bir grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.K, H.K. ve A.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olan H.K. başka bir hastaneye sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Bozyiğit Mahallesi'nde gezen iki kardeş çocuktan biri olan Berkcan Karakoç (5), dere kenarında oynarken dengesini kaybederek dereye düştü. Coşan dere sularına kapılan çocuğun cesedi, mahalle sakinleri tarafından 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Karakoç'un cansız bedeni hastaneye kaldırıldıktan sonra ailesine teslim edildi.
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