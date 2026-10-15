Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde sabah iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde sabah iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

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Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde sabah iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
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Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde sabah saatlerinde aynı mevkide meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralanan toplam 3 kişi Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat- Niksar kara yolunda aynı mevkide meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kazalar, sabah saatlerinde Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, E.D. yönetimindeki 04 EC 148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak zemine çarparak takla attı. Kazada sürücü E.D. yaralandı.

Aynı mevkide meydana gelen diğer kazada ise sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 DM 5923 plakalı Citroen marka otomobil ile 52 AEJ 399 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savrulurken, iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Olay yerine sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkarttı. Her iki kazada yaralanan toplam 3 kişi, Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde sabah iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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