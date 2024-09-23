Tokat Olayında İki Yönetici Tutuklandı

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Tokat videosunu kaydeden yönetici de tutuklandı

Eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı'nı darp olayında tutuklu sayısı 2'e yükseldi

SAKARYA - Türkiye gündemine oturan Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedildiği anlara ait görüntüyü kaydeden eski kulüp başkanvekili S.İ.'de tutuklandı.

Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in, kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş. tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde C.Ş., videonun yayıldığı gece İstanbul Beşiktaş'ta yakalandı. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş., 2 gün önce sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sayısı 2'e yükseldi

Ülke gündemine oturan olayın görüntülerini kaydeden ve görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin yakalanması için emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu. S.İ.'nin dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.İ., ters kelepçe yapılıp adliyeye sevk edildi. S.İ.'nin ifadesinde, "Yönetimle ilgili konuşuyorduk. Bir anda gaza geldik tartıştık. Nasıl oldu anlamadım. Tokat atacağını bilmiyordum" dediği belirtildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan S.İ. 'yağmaya teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bununla birlikte Gökhan İn'e tokat atan ve o anları videoya alan kulübün eski iki yöneticisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.