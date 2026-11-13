Tokat Reşadiye\'de jandarma kaçak kazıya baskın düzenledi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve kazı alanında yapılan aramalarda çok sayıda kazı ve delme ekipmanı ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca Reşadiye ilçesinde 4 şüpheli şahsın kaçak kazı yapacağı ihbarının alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada suç üstü yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araçlarda ve kazı alanında yapılan aramalarda 2 jeneratör, çeşitli ebatlarda 2 hilti makinesi (karot), beton delme ve kırmada kullanılan karot makinesine ait 17 parça, zincirli makaralı calaska, makara bağlanabilen sabitleme demir profili ve piknik tüpü ele geçirildi. Aramalarda ayrıca kazıda kullanılan çeşitli birçok malzemeler bulundu.

Yakalanan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.