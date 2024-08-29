Tokat'ta 15 metrelik uçuruma düşen araçta gaz kaçağı paniği - Son Dakika
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Tokat'ta 15 metrelik uçuruma düşen araçta gaz kaçağı paniği

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Tokat'ta meydana gelen kazada, 15 metrelik uçuruma düşen araç hurda yığınına dönerken, araçta meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle yaralılara müdahale etmekte güçlük yaşandı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.

29.08.2024 19:03
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Tokat'ta 15 metrelik uçuruma düşen araçta gaz kaçağı paniği

TOKAT - Tokat'ta 15 metrelik uçurumdan düşen araç hurda yığınına dönerken, yoldan geçen diğer sürücüler otomobildeki gaz kaçağı nedeniyle yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti.

Kaza Ankara- Zile karayolu Üçköy yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Aksan idaresindeki 37 SF 298 plakalı otomobil, Küçük Karayün mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 15 metrelik uçurumdan düştü. Takla atan araç hurda yığınına dönerken sürücü Aksan ile yolcu konumundaki Dürdane Aksan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen diğer sürücüler aracın gaz kaçırması nedeniyle otomobile yaklaşamadı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ambulans ile Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat\'ta 15 metrelik uçuruma düşen araçta gaz kaçağı paniği
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta 15 metrelik uçuruma düşen araçta gaz kaçağı paniği - Son Dakika

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