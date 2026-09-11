Tokat\'ta 17 yaşındaki sürücüye sahte plakadan 266 bin lira ceza kesildi

Tokat'ta sahte plakalı ve çekme belgeli motosikleti ehliyetsiz kullandığı belirlenen 17 yaşındaki sürücüye toplam 266 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 10 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında şüphe üzerine 60 TH 577 plakalı motosikleti durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, A.T.Ç. (17) tarafından kullanılan motosikletteki plakanın bir otomobile kayıtlı olduğu belirlendi. İncelemelerde motosikletin gerçek plakasının 60 AEM 577 olduğu, aracın trafikten çekme belgeli bulunduğu ve çocuk sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. A.T.Ç.'ye sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak fiilinden 80 bin lira, başka bir araca tescilli plakayı takmaktan 140 bin lira ve çekme belgeli aracı trafiğe çıkarmaktan 46 bin lira olmak üzere toplam 266 bin lira idari para cezası uygulandı.

Otoparka çekilen motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edilirken, olayla ilgili 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli soruşturma başlatıldı.