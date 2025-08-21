Tokat'ın Sulusaray ilçesi 4 büyüklüğünde depremle sallandı.
Tokat'ta gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 01.24'te meydana gelen depremin merkez üssünün Sulusaray ilçesi olduğunu açıkladı. Sarsıntı yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu açıkladı. Merkez üssünün Arpacıkaracay-Sulusaray olduğunu belirten Kandilli, derinliğin ise 5 kilometre olduğunu kaydetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
