Tokat\'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak kaydedildi. Vatandaşlar kısa süreliğine sokaklara çıkarken AFAD ekiplerine yıkım ihbarı gelmedi. Tokat AFAD ekipleri hasar tespiti yapmak için bölgeye sevk edildiği öğrenildi. - TOKAT