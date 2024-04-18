Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem: 5 yaralı
Tokat'ta 5.6 büyüklükte depremin yaşandığı Tokat'ın Sulusaray ilçesinde panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı
TOKAT - Tokat'ta 5.6 büyüklükte depremin yaşandığı Tokat'ın Sulusaray ilçesinde panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre depremin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde depremin etkisiyle panik yaşayarak kaçmaya çalışan 5 kişi çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
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