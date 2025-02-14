Tokat'ta 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tokat'ta 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Erbaa'da yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

14.02.2025 09:50
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Tokat'ta 5 ruhsatız tabanca ele geçirildi

TOKAT - Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tespit ettikleri şahıslara ait ev, iş yeri ve bağ evinde arama yaptı. Aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 650 fişek ele geçirilirken E.G. ve A.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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