Tokat'ta 5 ruhsatız tabanca ele geçirildi
TOKAT - Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tespit ettikleri şahıslara ait ev, iş yeri ve bağ evinde arama yaptı. Aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 650 fişek ele geçirilirken E.G. ve A.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?