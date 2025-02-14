Tokat'ta 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Tokat'ta 5 ruhsatız tabanca ele geçirildi

TOKAT - Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tespit ettikleri şahıslara ait ev, iş yeri ve bağ evinde arama yaptı. Aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 650 fişek ele geçirilirken E.G. ve A.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.