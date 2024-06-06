7 kişinin bulunduğu araç kazaya karıştı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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7 kişinin bulunduğu araç kazaya karıştı, facianın eşiğinden dönüldü

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İki aracın karıştığı kaza sonucunda yaralananlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi ve polis ekipleri inceleme başlattı.

06.06.2024 19:45
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7 kişinin bulunduğu araç kazaya karıştı, facianın eşiğinden dönüldü

Tokat'ta meydana gelen kazada trafik kazasında 7 kişi yaralandı

TOKAT - Tokat'ta iki aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat- Amasya karayolu Söngüt kavşağında meydana geldi. S.B. idaresindeki 60 TY 469 plakalı otomobil, İ.Ç. idaresindeki 10 DB 406 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü S.B. ile aynı araçta bulunan Ü.A., K.A., Z.A, E.A., Z.A. ve A.E.A yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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