Tokat'ta 9-13 Kasım 2026 operasyonlarında 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Tokat'ta 9-13 Kasım 2026 operasyonlarında 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Tokat\'ta 9-13 Kasım 2026 operasyonlarında 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-13 Kasım 2026 tarihleri arasında 8 ilçede düzenlediği operasyonlarda 14 ruhsatsız tabanca ve 20 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Aramalarda 411 tabanca mermisi ve 122 av tüfeği fişeği bulundu, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat'ta jandarmanın 8 ilçede düzenlediği operasyonlarda 14 ruhsatsız tabanca ve 20 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmaya yönelik çalışma kapsamında adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda 9-13 Kasım 2026 tarihleri arasında Merkez, Niksar, Reşadiye, Erbaa, Almus, Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray'da operasyon düzenledi. Aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 20 ruhsatsız av tüfeği, 12 şarjör, 411 tabanca mermisi, 122 av tüfeği fişeği ve 50 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Ekipler ayrıca 5 kasatura, baston görünümlü bir bıçak ile tabanca görünümlü bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait 24 fişeğe el koydu.

Operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaGüncelTokatSon Dakika

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