Tokat\'ta akraba kavgası silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi bacağından vuruldu

Tokat'ta daha önce ev alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Olay, Kümbet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ev alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba Ü.A. ile A.B. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ü.A., iddiaya göre yanında bulunan silahla A.B.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan A.B. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.