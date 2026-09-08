Tokat'ta akraba kavgası silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi bacağından vuruldu - Son Dakika
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Tokat'ta akraba kavgası silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi bacağından vuruldu

Tokat\'ta akraba kavgası silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi bacağından vuruldu
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Tokat'ta ev alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalar Ü.A. ve A.B. arasında çıkan silahlı kavgada A.B. bacağından yaralandı. Yaralı, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tokat'ta daha önce ev alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Olay, Kümbet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ev alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba Ü.A. ile A.B. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ü.A., iddiaya göre yanında bulunan silahla A.B.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan A.B. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Olaylar, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta akraba kavgası silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi bacağından vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta akraba kavgası silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi bacağından vuruldu - Son Dakika
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