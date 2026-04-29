Tokat\'ta apartman dairesinde yangın: Dumandan etkilenen anne ve çocukları balkondan tahliye edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen anne ve çocukları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle balkondan tahliye edildi.

Yangın ilçe merkezi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Erek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Elma Apartmanı'nın birinci katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile evde bulunan anne E. Ç. ile iki çocuğu E. Ç. ve E. Ç. balkondan tahliye edilerek kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT