Dinleme cihazı soruşturmasında iki şüpheli için tutuklama talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Dinleme cihazı soruşturmasında iki şüpheli için tutuklama talebi

Dinleme cihazı soruşturmasında iki şüpheli için tutuklama talebi
17.12.2025 00:12  Güncelleme: 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tokat'ta Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasına dinleme cihazı yerleştirildiğinin tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI'NIN MAKAM ODASINDA DİNLEME CİHAZI BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında gerçekleştirilen kontroller sırasında bir dinleme cihazı bulundu. Durumun tespit edilmesinin ardından konu derhal adli ve emniyet birimlerine bildirildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde olayla ilgili adli ve teknik inceleme başlatıldı. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Canikli Konağı güvenlik altına alınırken, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediye personellerinin de ifadelerine başvuruldu.

2 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan E. Y. ile belediye personeli Y. Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Dinleme cihazı soruşturmasında iki şüpheli için tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü hakkında karar verildi Öğrenciyi yere savuran okul müdürü hakkında karar verildi
Bakan Şimşek’i kızdıran iddia: Bunu Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci yapamaz Bakan Şimşek'i kızdıran iddia: Bunu Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci yapamaz
“Saddam Hüseyin“ isimli milletvekili adını değiştirdi İşte gerekçesi "Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi
Şehri ayağa kaldıran olay Baba ve kızı evde ölü bulundu Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu
Aman dikkat Ocak ayından itibaren bu ehliyetler iptal edilecek Aman dikkat! Ocak ayından itibaren bu ehliyetler iptal edilecek
Bomba iddia: MASAK, Jeff Bezos’un pasaportunu istedi Bomba iddia: MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi

01:07
Güllü’nün oğlu: “Camdan atacağım“ sözü Tuğyan’a ait
Güllü'nün oğlu: "Camdan atacağım" sözü Tuğyan'a ait
23:41
Zemheri soğukları geliyor Tarih verildi, tam kırk gün sürecek
Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek
22:58
Galatasaray transferde sağ gösterip sol vuracak Dünyanın konuşacağı yıldız
Galatasaray transferde sağ gösterip sol vuracak! Dünyanın konuşacağı yıldız
22:26
Ersoy’la ilgili iddialardan daha ağır isim kim Tayyar’ın yeni açıklaması daha ilginç
Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır isim kim? Tayyar'ın yeni açıklaması daha ilginç
21:39
Güllü’nün oğlu savcılıkta ifade verdi
Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi
21:32
Barış Alper Yılmaz’a Serie A’dan dev talip
Barış Alper Yılmaz'a Serie A'dan dev talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2025 01:18:25. #7.12#
SON DAKİKA: Dinleme cihazı soruşturmasında iki şüpheli için tutuklama talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.