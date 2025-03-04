Tokat'ta Bıçaklama Olayı: 17 Yaşındaki Genç Tutuklandı

3.Sayfa

Tokat'ın Turhal ilçesinde husumetli olduğu kişiyi bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki A.M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Turhal ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yolda karşılaşan A.M.Ö. (17) ile B.M. (17) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre A.M.Ö. yanında taşıdığı bıçakla B.M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralı olarak Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.M. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan A.M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT