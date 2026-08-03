Tokat\'ta Biçerdöver Dereye Devrildi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde park halindeki biçerdöver, kendiliğinden hareket ederek dereye devrildi.

Edinilen bilgilere göre, H.K., oğlu B.K. ile birlikte Belpınar köyünde buğday hasadı yaptığı sırada kullandıkları biçerdöver arızalandı. Arızayı gidermek amacıyla biçerdöveri arazide park eden baba ve oğlu, gerekli malzemeleri temin etmek için Sulusaray ilçe merkezine gitti. Bir süre sonra park halindeki biçerdöver henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek dereye devrildi. Olay sırasında araç içerisinde kimsenin bulunmaması sayesinde muhtemel bir facianın önüne geçildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili değerlendirme başlatıldı. Devrilen biçerdöverin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.