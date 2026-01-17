Kar nedeniyle yol kapandı, cenaze iş makinesiyle taşındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde cenaze aracı yolda kalınca naaş, iş makinesiyle köye ulaştırılarak defnedildi.

Niksar ilçe merkezinde vefat eden Cafer Öztürk'ün cenazesi, defnedilmek üzere Niksar Belediyesine ait cenaze aracıyla Akgüney köyüne götürülmek istendi. Cenaze aracı, köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması sonucu yolda kaldı. Bunun üzerine vatandaşlar İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. İl Özel İdaresi'nce gönderilen iş makinesinin kepçesine konulan cenazenin yanına, tabutu tutması için de 2 kişi bindi. Cenaze, iş makinesinin kepçesinde Akgüney köyüne götürüldü. Öztürk'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazenin iş makinesinin kepçesinde taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - TOKAT