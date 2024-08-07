Tokat\'ta çıkan yangında tek katlı ahşap ev alev topuna döndü

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Tokat'ta tek katlı ahşap ev, çıkan yangında alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde Hacı Yusuf Alpak'a ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, ev alev topuna döndü. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tokat Belediyesi, Güryıldız Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin vatandaşların yardımı ile yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. - TOKAT