Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ahşap ev alev topuna döndü - Son Dakika
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Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ahşap ev alev topuna döndü

Tokat\'ta çıkan yangında tek katlı ahşap ev alev topuna döndü

Tokat'ın Güryıldız beldesinde Hacı Yusuf Alpak'a ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

07.08.2024 22:20  Güncelleme: 22:43
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Tokat'ta tek katlı ahşap ev, çıkan yangında alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde Hacı Yusuf Alpak'a ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, ev alev topuna döndü. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tokat Belediyesi, Güryıldız Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin vatandaşların yardımı ile yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ahşap ev alev topuna döndü - Son Dakika

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