Tokat\'ta çilek yüklü kamyon yandı

Tokat'ta seyir halindeki çilek yüklü bir kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Gökdere Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tokat istikametinden Niksar yönüne seyir halinde olan M.D. (32) idaresindeki 35 Z 2524 plakalı kamyonda lastik patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT