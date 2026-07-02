Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde apartman girişindeki demir kapıya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana geldi. Evinin balkonunda oturduğu sırada köpek sesi duyan Fatih Konyar, sesin geldiği yere indiğinde bir köpeğin apartman girişindeki demir kapının parmaklıklarına sıkıştığını fark etti. Kendi imkanlarıyla köpeği bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Konyar, başarılı olamayınca durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma yürüterek demir parmaklıklara sıkışan köpeği bulunduğu yerden zarar görmeden kurtardı. Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan Fatih Konyar, "Sabah balkonda otururken bir köpek sesi duydum. Baktım ki kapının demirlerinin arasına sıkışmış. Kendi imkanlarımla çıkartamadım. Hayvanı sakinleştirebilmek için ona su verdim. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar da sağ olsun gelip kurtardılar" dedi. - TOKAT