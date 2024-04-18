Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla il genelinde okullarda Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan evlerine girmekte çekinen vatandaşların spor salonlarında misafir edileceği belirtildi. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi. Depremden dakikalar sonra Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde bir ahırda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen bir otomobile motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olan genç yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat'ta meydana gelen depremden kaçarken yaralanan yaşlı kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, Nazile Yeşilkaya ocakta madımak yemeği yaparken üstüne betondan tuğlalar düştüğünü ve bayıldığını ifade etti.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde bir süre arama çalışması yaptıktan sonra çalışmaya yarın sabah da devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?