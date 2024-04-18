Tokat merkezli 2 depremin merkez üssü olan Sulusaray ile depremden etkilenen Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde eğitime ara verildi.
Tokat Valiliği gece yaşanan 2 depremin merkez üssü olan Sulusaray ile depremden etkilenen Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" denildi. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat merkezli 2 depremden sonra Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt'ta eğitime ara verildi - Son Dakika
Bursa'da meydana gelen kazalarda hafif ticari araç seyir halindeki tıra çarptı ve tır refüje devrildi. Nilüfer ilçesinde ise hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Her iki kazada da toplamda 2 kişi yaralandı ve polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
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