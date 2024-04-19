Tokat'ta depremin ardından bazı yollarda çatlaklar oluştu - Son Dakika
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Tokat'ta depremin ardından bazı yollarda çatlaklar oluştu

Sulusaray ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan depremler, çevre illerden de hissedildi. İlçe merkezi ve Buğdaylı köyü yolu çatlaklarla dolarken, vatandaşlar camilere giremeyerek Cuma namazını açık alanlarda kıldı.

19.04.2024 17:27
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 18.11`de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından saat 21.43`te 4 büyüklüğünde, saat 22.31`de 4,4 büyüklüğünde ve saat 00.09`da 4,1 büyüklüğünde dört depremin daha meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen depremlerin ardından ilçe merkezi ile Buğdaylı köyü yolu 6`ncı kilometresi çatlaklar oluştu. Ayrıca ilçede camilere giremeyen vatandaşlar, Cuma namazını bölgede belirlenen halı saha, okul bahçesi ve açık alanlarda kıldı.

Tokat'ta depremin ardından bazı yollarda çatlaklar oluştu
Tokat'ta depremin ardından bazı yollarda çatlaklar oluştu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta depremin ardından bazı yollarda çatlaklar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta depremin ardından bazı yollarda çatlaklar oluştu - Son Dakika
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