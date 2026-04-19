Tokat\'ta Ev Yangını

Tokat'ta bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Geyras Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yapıda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - TOKAT