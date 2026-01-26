Tokat\'ta evden yükselen yoğun duman mahalleliyi ayağa kaldırdı

Tokat'ta iki katlı müstakil evin giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülürken olayda can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin giriş katında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT