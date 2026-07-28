Tokat\'ta Firari Hükümlüler Yakalandı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakalayarak ceza infaz kurumuna teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tokat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda, hakkında 13 ayrı suç dosyasından kesinleşmiş 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.A. ile 3 ayrı suç dosyasından kesinleşmiş 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.K.'nin saklandıkları adresler tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan iki hükümlü, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, sorumluluk bölgesinde suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.