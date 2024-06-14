Tokat'ta fırtına nedeniyle kopan kablo yangına neden oldu
TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kopan elektrik kablosu yangına neden oldu.
Tokat'ın Turhal İlçesine bağlı Kızkayası köyü yakınlarında fırtına nedeniyle kopan elektrik kabloları nedeniyle yangın çıktı. Arazide çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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