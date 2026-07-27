İş merkezindeki yangın büyümeden söndürüldü.

Tokat'ta 12 katlı bir iş merkezinde bulunan güzellik merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, kent merkezindeki yaklaşık 60 iş yeri ile bitişiğinde 90 odalı büyük otelin bulunduğu Çavuşoğlu İş Merkezi'nin 3'üncü katında faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına hem bina içerisinden hem de dış cepheden eş zamanlı müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak çevredeki iş yerleri ile bitişikte bulunan otele sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için inceleme başlatıldı.