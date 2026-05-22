Tokat\'ta Heyelan Riski: Mülk Köyü Boşaltıldı

Tokat'ta etkili olan yağışlar nedeniyle merkeze bağlı Mülk köyünde heyelan riski oluştu. AFAD ve jandarma ekiplerinin kontrolünde köy sakinleri ve hayvanlar, Mülk Yaylası'na tahliye edilmeye başlandı.

Tokat'ta son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yoğun yağışlar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Mülk köyünde, aşırı yağışlar nedeniyle heyelan riski oluştu. Muhtemel bir afet riskine karşı harekete geçen ekipler, köyün boşaltılmasına karar verdi. Normal şartlarda yaylaya çıkışlarına 10-15 gün bulunan köylüler, heyelan tehlikesi nedeniyle erken göç etmek zorunda kaldı. Köy halkı, eşyalarını traktörlerle yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Mülk Yaylası'na taşımaya başladı. Sürece destek vermek üzere bölgeye gelen AFAD ekipleri, vatandaşlara çadır temin etti. Güvenlik personeli de bölgede görev alarak tahliye sürecini koordine etti. Yağışların etkisiyle köyün bazı noktalarında toprak yapısının bozulduğu, köyün bir kısmında ise yolda yarık oluştuğu görüldü. 53 hanede yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köydeki 400 büyükbaş ve 600 küçükbaş hayvanın da güvenli şekilde yaylaya taşınma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"Tedbir amacıyla köyü boşaltıyoruz"

Köy sakini Mustafa Polat, yaylaya doğru taşındıklarını belirterek, "Köyümüzde heyelan riski olduğu için tedbir amacıyla köyü boşaltıyoruz. Yaylaya doğru taşınıyoruz. İnşallah en kısa zamanda evlerimiz yapılır. Perişan haldeyiz. Eşyalarımızı traktörün arkasına koyduk. Yatak, yiyecek gibi temel malzemelerimizi yanımızda bulunduruyoruz" dedi.

"Hayvanlarımızı da yaylaya gönderdik"

Dursun Aybek, traktörün arkasına malzemelerini koyduklarını söyleyerek, "Eskiden normal zamanlarda yaylaya göç ediyorduk, şimdi ise heyelan riski olduğu için göç ediyoruz. Traktörün arkasına yakacak odun, yiyecek, yatak ve hayvanlarımızın yemleri gibi malzemeler koyduk. Hayvanlarımızı da yaylaya gönderdik" diye konuştu. - TOKAT