Tokat'ta Hint keneviri üretimi yapılan evde baskın düzenlendi - Son Dakika
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Tokat'ta Hint keneviri üretimi yapılan evde baskın düzenlendi

Tokat\'ta Hint keneviri üretimi yapılan evde baskın düzenlendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri, bir ikamete düzenledikleri baskında özel düzenekle Hint keneviri üretildiğini tespit etti. Operasyonda 600 gram esrar, 23 kök Hint keneviri ve yetiştirme ekipmanları ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

11.07.2024 13:04
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir ikamete baskın düzenleyen polis ekipleri içeride kurulan özel düzenekle Hint keneviri üretildiğini tespit etti.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren bir çalışma sonucunda Erbaa ilçe merkezinde bir evde kenevir yetiştirilip uyuşturucu satıldığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, evin bir odasının kenevir yetiştirmek için özel olarak hazırlandığını belirledi. Ekipler, odada bitki yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ve havalandırma düzeneği buldu. Evde yapılan aramalarda, kurutulmuş 600 gram esrar, saksılarda yetiştirilen 23 kök Hint keneviri, hassas terazi, termometre ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Evin sahibi Serdar Ö. gözaltına alınırken şüphelinin evde yaptığı düzenek, cep telefonu ile görüntülendi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Hint keneviri üretimi yapılan evde baskın düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Hint keneviri üretimi yapılan evde baskın düzenlendi - Son Dakika
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