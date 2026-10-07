Tokat\'ta jandarma, çocukların silaha erişimini önlemek için aileleri bilinçlendirdi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların silahlara erişimini önlemek ve aileleri güvenli silah muhafazası konusunda bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında, özellikle küçük yaştaki ve okul çağındaki çocukların evlerde bulunan silahlara ulaşmasının önlenmesi hedefleniyor. 'Çocuklarımızı silahlardan koruyalım' başlığıyla hazırlanan broşürler, jandarma devriyeleri tarafından köylerde vatandaşlara ulaştırıldı. Broşürlerde, ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği kilitli ve güvenli alanlarda muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı. Silahların dolu bırakılmaması, mühimmatın ise silahtan ayrı ve kilitli bir yerde saklanması konusunda ailelere uyarılarda bulunuldu. Ayrıca çocuklara silahın oyuncak olmadığının anlatılması, silah bulduklarında dokunmadan bir büyüğe haber vermelerinin öğretilmesi istendi. Çocukların silahlı şiddet olaylarından korunması amacıyla okullarda, eğitim kurumlarında ve çevresinde önleyici ve koruyucu faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtilirken, hazırlanan broşürlerin en uzak köylere kadar ulaştırıldı. Çocukların güvenliğinin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekilen broşürlerde, şüpheli durumların ve silahla ilgili ihbarların en yakın güvenlik birimine veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulunuldu.