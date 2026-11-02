Tokat\'ta jandarma kaçak tütün operasyonu düzenledi, 1 ton 200 kg tütün ele geçirildi

Tokat'ın merkez ve Reşadiye ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 ton 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Reşadiye ilçelerinde 5 şüphelinin kaçak tütün mamulleri ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen takip ve çalışmaların ardından düzenlenen operasyonlarda toplam 1 ton 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Aralarında S. A., Ü. K., B. T., M. A. ve M. B.'nin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.