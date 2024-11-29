Tokat\'ta Kaportacı Dükkanında Yangın

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Tokat Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında bir kaportacı dükkanı kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tokat Sanayi Sitesi'nde bir kaportacı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, alevler kısa sürede dükkanı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda kaportacı dükkanı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı. - TOKAT