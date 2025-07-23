Tokat\'ta Kaybolan İki Kuzenin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cansız bedenine ulaşılırlarken kuzeni D. Ateş'i arama çalışmaları sürüyor.

İddiaya göre, Erbaa ilçesinde yaşayan Zafer Ateş (24) ve amcasının kızı D. Ateş'ten (22) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri, kuzenlerin en son görüldüğü yer olan Kelkit Çayı çevresinde arama başlattı. Ekipler, çay kenarında Zafer Ateş'e ait 59 RA 694 plakalı otomobili terk edilmiş halde buldu. Araçta iki kuzenin eşyalarına rastlanması üzerine arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesindeki görevli balık adamlar da çalışmalara katıldı. Yapılan aramalarda, otomobilin bulunduğu yerden yaklaşık 15 metre uzaklıkta Zafer Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı. D. Ateş'i arama çalışmaları ise halen devam ediyor. - TOKAT