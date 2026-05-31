Tokat'ta Kayıp Gençler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Kayıp Gençler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tokat\'ta Kayıp Gençler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
31.05.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kelkit Çayı'na düşen iki genci bulmak için 169 personel ve çeşitli ekipmanla arama sürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker P. ile Oğuz K.'yi bulmak için 169 personel, 6 dron, 7 bot ve 33 araçla sürdürülen arama çalışmaları dördüncü gününde de aralıksız devam ediyor.

Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker P. (22) ile Oğuz K.'yi (26) arama çalışmaları dördüncü gününde gününde de aralıksız devam ediyor. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara çevre illerden gelen ekiplerin de katılımıyla geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu yürütülüyor. Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede görev yapıyor. Toplam 169 personelin katıldığı çalışmalarda 6 dron, 7 bot ve 33 araç kullanılıyor. Ekipler, Kelkit Çayı'nın yükselen debisi ve zorlu arazi şartlarına rağmen gece gündüz demeden aramalarını sürdürüyor. Kayıp gençlere ulaşabilmek için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolar ve arama ekipleriyle, suda ise botlar ve dalgıçlar eşliğinde üç ayrı bölgede çalışma yürütülüyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Kayıp Gençler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:01
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:23
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 13:32:00. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Kayıp Gençler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.