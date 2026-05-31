Tokat\'ta Kayıp Gençler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker P. (22) ile Oğuz K.'yi (26) arama çalışmaları dördüncü gününde gününde de aralıksız devam ediyor. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara çevre illerden gelen ekiplerin de katılımıyla geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu yürütülüyor. Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede görev yapıyor. Toplam 169 personelin katıldığı çalışmalarda 6 dron, 7 bot ve 33 araç kullanılıyor. Ekipler, Kelkit Çayı'nın yükselen debisi ve zorlu arazi şartlarına rağmen gece gündüz demeden aramalarını sürdürüyor. Kayıp gençlere ulaşabilmek için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolar ve arama ekipleriyle, suda ise botlar ve dalgıçlar eşliğinde üç ayrı bölgede çalışma yürütülüyor. - TOKAT