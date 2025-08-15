Tokat'ta Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Tokat'ta Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat\'ta Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
15.08.2025 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk da tedavi sürecinde yaşamını yitirdi.

Tokat'ta annesi, babası ve kardeşi ile birlikte 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk da Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Tokat'ın Zile ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana geldi. Özgür Sepetçi (44) idaresindeki 60 AFZ 583 plakalı otomobil ile Almus'un Kolköy festivaline katılmak için yola çıkan 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu Emrah Çelik (32) yönetimindeki 16 BMT 901 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrah Çelik, eşi Şeymanur Çelik (28), 2 aylık çocukları Elanur Çelik hayatını kaybederken, kızları 3 yaşındaki Elifnur Çelik de ağır yaralandı. Kazada diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi de yaralanırken, Döndü Pulat (56) ise hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 yaşındaki Elifnur Çelik, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3-sayfa, trafik, samsun, Çocuk, Tokat, Dünya, Kaza, Zile, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı
Beşiktaş transferi bitirdi Taylan Bulut İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem’den acı haber Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu
Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü
Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi
3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı 3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı
Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor

19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 20:28:21. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.