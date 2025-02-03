Tokat\'ta Kız Meselesi Kanlı Bitti

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Tokat'ta kız meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi yaralayan 2 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı.

İddiaya göre, önceki gün öğle saatlerinde husumetli iki grup arasında silahlı kovalamaca yaşandı. Motosikletle kaçan B.E. ve Ö.K. pompalı tüfekle ateş açarak M.M.B., E.Ç. ve D.A.'yı yaraladı. Yaralılar hastaneden taburcu olduktan sonra emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Motosikletle olay yerinden uzaklaşan şüpheliler ise polis ekipleri tarafından saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kız meselesi yüzünden tüfekle saldırmış

Zanlılar B.E. ve Ö.K. ilk ifadelerinde kız meselesi yüzünden daha önce kavga ettiklerini, bu meseleyi konuşmak için M.M.B., E.Ç. ve D.A. ile buluştuklarını ve bu sebeple evden getirdikleri pompalı tüfekle saldırdıklarını söyledi. - TOKAT