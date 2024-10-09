Tokat'ta Konut Satışı Kavgasında Kan Aktı

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Tokat'ta konut satışı meselesi yüzünden çıkan kavgada dayısını bıçaklayarak öldüren şahıs ile babası tutuklandı.

Topçam Mahallesi'ndeki bir marketin önünde yaşanan olayda iddiaya göre, Birol Gülbüz (50) ile eniştesi Ömer Y. (70) arasında apartman dairesinin satışıyla ilgili tartışma yaşanmış, dayısının babasına saldırdığını gören Muhammet Ali Y. bıçakla dayısını ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Birol Gülbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan Muhammet Ali Y., babası Ömer Y. ve annesi Gülay Y. emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme sonucunda dayısını öldüren Muhammet Ali Y. ve babası Ömer Y. tutuklu yargılanırken, anne Gülay Y. ise serbest bırakıldı. - TOKAT