Tokat'ta köy muhtarına sopalı saldırı - Son Dakika
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Tokat'ta köy muhtarına sopalı saldırı

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Umurca köyünde bir kişinin sopalı saldırısına uğrayan 47 yıllık muhtar Osman Çiçek, hastanelik oldu. İddiaya göre içme suyu şebeke hattı çalışmaları sırasında traktör üzerinde çalışırken Bekir Ş. tarafından sopalarla saldırıya uğrayan Çiçek, başından yaralandı ve kolu kırıldı. Saldırgan gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

09.06.2024 18:28
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Tokat'ta köy muhtarına sopalı saldırı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Umurca köyünde bir kişinin sopalı saldırısına uğrayan muhtar hastanelik oldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 47 yıldır muhtar olarak görev yapan 77 yaşındaki Osman Çiçek, iddiaya göre Umurca köyünde yürütülen içme suyu şebeke hattı çalışmaları sırasında traktör üzerinde çalışırken Bekir Ş. tarafından sopalarla saldırıya uğradı. Saldırı sonucu başından yaralanan ve kolu kırılan Çiçek, ilk olarak Reşadiye'de tedavi altına alındı ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Çiçek'in şikayeti üzerine, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Bekir Ş. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Beni perişan etti"

47 yıldır köye yapılan hizmetlerde imece usulu köylünün katılımı ile yapıldığını söyleyen Umurca Köyü muhtarı Osman Çiçek, "Ben 1977 yılından beri köyün muhtarıyım. Millet her zaman beni seçer, sever. Senelerdir böyle imece usulü devlet desteğini verir. Biz devlete yardımcı oluruz. Devletle beraber iş birliği yapıyoruz. Yalnız köyümüzde bir gelenek var. İşe gitmeyen köyün diğer işlerine parasını verir. Şu an bir içme suyu meselesi var. 3 kilometre devlet borusunu ve kepçesini verdi. 7 kişilik heyetimizin aldığı kararla çalışmalara katılmayanlardan para istiyoruz. Akşam parayı toplarken oraya o mahalleye gelince birisi saldırı yaptı. Motorun üstündeyken saldırdı. Motordan düştüm. Düştükten sonra tekrar benim kafama vurdu. Beni perişan etti" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta köy muhtarına sopalı saldırı - Son Dakika

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