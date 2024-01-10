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Tokat'ta meydana gelen 4 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı - Son Dakika
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Tokat'ta meydana gelen 4 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılının kasım ayında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kaydettiği farklı illerdeki trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Tokat'ta 4 ayrı kaza kameralara yansıdı. Kazaların çoğu kavşak ve geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmaması sebebiyle meydana geldi.

Tokat\'ta meydana gelen 4 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı
10.01.2024 - 08:45,  Güncelleme: 08:46
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Türkiye'nin birçok ilinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Tokat'ta meydana gelen 4 ayrı kaza da kameralar tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılının kasım ayında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kaydettiği farklı illerdeki trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Tokat'ta 4 ayrı kaza kameralara yansıdı. Yine en çok dikkat çeken kazalar ise kavşak ve geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmaması sebebiyle meydana gelenler oldu.

Bulvarda 'U' dönüşü yapmaya çalıştı

İlk kaza, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Geç saatlerde kaydedilen görüntülerde bulvarda 'U' dönüşü yapmaya çalışan otomobile arkasından gelen motor bisikletin çarpması sonucu meydana geldi. Motor bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle takla atarak yere düştü.

Motor sürücüsü kazayı hafif sıyrıkla atlattı

İkinci kaza da Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Sivas istikametinden çarşı merkezine doğru gelen araç sola dönmek için manevra yaptı. Arkasından gelen motosiklet sürücüsü ise tampona takılarak devrildi. Aracın tamponu yerinden çıkarken, motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Dikkatsiz sürücüler arkadan çarptı

Üçüncü kaza ise Halil Rıfat Paşa Kavşağı'nda meydana geldi. Takip mesafesine dikkat etmeyen iki sürücü önündeki aracın arkasına çarptı.

Tırın çarptığı traktör yan yattı

Dördüncü kaza ise Tokat çevreyolu kavşağında meydana geldi. Sivas Caddesi'nden Tokat çevreyoluna dönmeye hazırlanan traktöre aynı istikamette ilerleyen tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yan yattı. Devrilen traktörün kabininde bulunan bazı eşyalar yola saçıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta meydana gelen 4 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta meydana gelen 4 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı - Son Dakika
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