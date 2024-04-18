Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem komşu il Amasya'da da hissedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli yerin 5,99 kilometre derinliğinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Amasya'da da hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi - Son Dakika
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