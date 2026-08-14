Tokat\'ta Motosiklet Kazası

Tokat'ta dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Gazi Osmanpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.