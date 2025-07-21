Tokat\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü 35 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı

Tokat'ta meydana gelen kazada 35 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Çat kasabası Şeyhi Şirvani Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezi istikametine seyreden S.F.U.'nin hakimiyetini kaybettiği motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten savrulan sürücü, yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT