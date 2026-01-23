Erbaa'da müstakil ev çıkan yangında küle döndü: Yanan evden son anda çıktılar - Son Dakika
Erbaa'da müstakil ev çıkan yangında küle döndü: Yanan evden son anda çıktılar

Erbaa\'da müstakil ev çıkan yangında küle döndü: Yanan evden son anda çıktılar
23.01.2026 22:10  Güncelleme: 22:19
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası ev sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Karayaka beldesi Tepe Mahallesi'nde K.K.'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erbaa'da müstakil ev çıkan yangında küle döndü: Yanan evden son anda çıktılar - Son Dakika

SON DAKİKA: Erbaa'da müstakil ev çıkan yangında küle döndü: Yanan evden son anda çıktılar - Son Dakika
