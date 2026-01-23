Erbaa\'da müstakil ev çıkan yangında küle döndü: Yanan evden son anda çıktılar

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Karayaka beldesi Tepe Mahallesi'nde K.K.'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT