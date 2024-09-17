Tokat'ta Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Paniği - Son Dakika
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Tokat'ta Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Paniği

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Tokat'ta Erapan Orman Ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

17.09.2024 18:52  Güncelleme: 18:57
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Tokat'ta orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın anı kamerada

TOKAT - Tokat'ta Erapan Orman Ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen iki itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti.

Erbaa ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erapan Orman Ürünleri fabrikasında çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. İddiaya göre, işçilerin çalıştığı sırada fabrika içerisindeki elektrik panosundan aniden alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın içerisinde bulunan ürünlere de sıçrayarak yayılmaya başladı. Alevlerin fabrikanın içini sarmasıyla, yoğun siyah duman her yeri kapladı. Yangını fark eden fabrika çalışanları, hızla elektrik şalterini indirip itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını önleyerek kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye erine ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangının çıkış anı ise fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

Tokat\'ta Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Paniği
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Paniği - Son Dakika

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